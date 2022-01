Météo: une zone de pluie traversera le pays avant de laisser place aux éclaircies

Une zone de pluie traversera la Belgique jeudi du littoral vers l'Ardenne, mais des éclaircies suivront, annonce l'IRM à l'aube.

A l'avant, quelques précipitations hivernales seront possibles sur les hauts plateaux de l'est. A l'arrière, le ciel se dégagera l'après-midi sur le nord-ouest, puis en soirée sur le centre du pays. Il fera plus doux avec des maxima compris entre 3 degrés sur les hauts plateaux de l'est et 9 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera modéré, le long du littoral parfois assez fort avec des pointes de 50 km/h, d'ouest à sud-ouest tournant ensuite entre l'ouest et le nord-ouest.