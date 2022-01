Le site info-coronavirus.be a attiré 58 millions de visiteurs en deux ans d'existence

Le site internet info-coronavirus.be, qui informe les citoyens sur le Covid-19 et les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie, a été créé il y a exactement deux ans ce vendredi.

Au cours de ces deux années, le site a attiré plus de 58 millions de visiteurs, indique vendredi le Centre de crise national. Ce sont les informations concernant les mesures actuelles, celles relatives aux déplacements et au code de couleur pour les destinations de voyage qui ont suscité le plus d'intérêt.

La plus grande partie des visiteurs a surfé sur le site en langue néerlandaise (31 millions de visiteurs), 18 millions l'ont fait en français et 7 millions en anglais. Le site web en langue allemande a accueilli 2 millions de visiteurs.