Geert Molenberghs : "Le pic des contaminations au Covid pourrait être atteint en Belgique"

Invité sur le plateau de RTL ce dimanche, le biostatisticien Geert Molenberghs a confirmé une amélioration des chiffres Covid dans notre pays. Selon lui, le pic de la cinquième vague en Belgique est en vue, comme l'avait prédit Steven Van Gucht au début de cette semaine.

"Il y a une petite diminution au niveau des contaminations. Le pic pourrait être atteint. Cela l'idée qu'on est là", a-il avancé.

Qui dit amélioration des chiffres dit également changement de couleur pour le baromètre. "Le baromètre pourrait passer à l'orange dans le mois de février", a estimé l'expert jusqu'à évoquer un baromètre jaune, soit le retour d'une situation quasi à la normale, pour le printemps.

Trois codes couleur

Pour rappel, le baromètre comporte trois phases - ou codes couleurs - qui reflètent le niveau de pression sur les soins de santé.

Le code jaune signifie que la situation épidémiologique et la pression sur les hôpitaux est sous contrôle. Pour être en code jaune, il faut que les nouvelles hospitalisations par jour soient inférieures à 65 et que l'occupation en soins intensifs soit inférieure à 300 lits.

Le code orange correspond à une phase où la pression sur le système de santé est croissante, qui nécessite une intervention pour inverser la tendance. De manière chiffrée, ce code orange est enclenché lorsque l'on dénombre entre 65 et 149 nouvelles hospitalisations par jour et qu'entre 300 et 500 lits sont occupés en soins intensifs par des patients Covid.

Enfin, le code rouge signifie qu'il y a un risque élevé de surcharge sur le système de santé. Le pays passe en code rouge si l'on enregistre plus de 150 nouvelles hospitalisations par jour et si plus de 500 lits sont occupés en soins intensifs par des patients Covid.

Entre le 22 et le 28 janvier, il y a eu en moyenne 354,7 patients admis par jour à l'hôpital et 371 patients sont actuellement traités en soins intensifs.

À chaque code couleur correspondent toute une série de restrictions ou d'assouplissements.

