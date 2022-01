Une société spécialisée comptabilise les manifestants contre les mesures sanitaires à Bruxelles: voici le nombre exacte

Cela devient une tradition à Bruxelles, une nouvelle manifestation contre les mesures sanitaires et pour les libertés s’est tenue ce dimanche après-midi. Au départ de la gare du Nord à 13h, le cortège a rejoint l’Atomium, un peu plus d’une heure plus tard. Comme attendu, l’événement a attiré moins de monde que la semaine dernière, la manifestation précédente se voulant européenne, contrairement à celle-ci. Et ce qui intéresse tout le monde lors de ce genre d’événement, c’est de connaître le nombre de personnes présentes. Entre les chiffres des organisateurs et ceux de la police, il y a toujours une différence (on se rappelle des 50.000 de la police contre les 500.000 des organisateurs, la semaine dernière…), et cela ne date pas d’hier.

C’est même devenu une sorte de boutade au fil du temps, mais la société indépendante française Occurrence tente depuis plusieurs années de mettre fin aux débats et de présenter une méthodologie transparente et objective. Ce dimanche, nous avons suivi une équipe d’Occurrence pour découvrir leur méthode et savoir combien de personnes ont défilé dans les rues.

Manifestation du 30 janvier à Bruxelles contre les mesures sanitaires

Postés dans une chambre d'hôtel à quelques encablures de l'Atomium, nous avons rencontré Jocelyn Munoz et Assaël Adary, qui nous ont présenté leur système. Une caméra couvrait toute la largeur de la rue Jean Sobieski, relayée par un système traçant une ligne imaginaire sur un écran d'ordinateur. Cette ligne représente le sens de la manifestation et toute personne la franchissant est décomptée. "Nous avons plusieurs systèmes de calculs pour éviter les erreurs, notamment en ce qui concerne la densité d'une manifestation. Il est plus compliqué de détecter chaque participant quand le cortège est très dense, par exemple. C'est pourquoi nous repassons derrière chaque calcul du logiciel pour comparer avec nos observations, et définir une marge d'erreur. Le but est de donner le résultat le plus fiable possible, sans aucun parti pris."

Quelques minutes après le passage du cortège (qui n'aura duré que 9 minutes alors qu'une grande manifestation peut durer plus d'une heure, NdlR), le chiffre du jour est tombé : 1551 personnes décomptées. "En comptant la marge d'erreur, on peut arrondir à 1.600 personnes", complètent les représentants d'Occurrence.

Ce décompte du capteur Occurence a été réalisé à la demande d'IPM (La Libre, La DH, l'Avenir, Paris Match, LN24) et de la RTBF.