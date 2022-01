L'IRM émet lundi plusieurs avertissements jaunes liés aux conditions météorologiques difficiles attendues dans les heures à venir, à l'approche de la tempête Malik, et qui mêleront pluies intenses, vents forts et risque d'inondations selon les endroits.

Pluies intenses, vents forts et risque d'inondations : l'IRM met en garde à l'approche de la tempête Malik

Le littoral belge se prépare à l'arrivée de la tempête, attendue lundi en début d'après-midi, qui devrait provoquer des rafales de vent pouvant atteindre 90 km/h et de fortes marées.

L'agence flamande des services maritimes et côtiers (MDK) et les voies hydrauliques de la Flandre ont lancé un avertissement "(forte) marée de tempête" pour la côte et l'Escaut maritime, prévient l'Institut royal météorologique. Le niveau d'eau sera élevé, ce qui pourrait conduire à une inondation temporaire des estacades, surtout en combinaison avec les vagues qui pourraient atteindre quatre mètres par endroits. "Les promenades sur les estacades, les quais ou les digues ne sont pas sans danger", insiste l'IRM.

En raison du passage de la tempête, le vent sera soutenu dans le reste du pays avec, en beaucoup d'endroits, des rafales entre 75 et 85 km/h. En cours d'après-midi et en soirée, le vent diminuera par contre quelque peu.

D'abondantes précipitations attendues dans les Ardennes

D'abondantes précipitations sont par ailleurs annoncées lundi sur le relief de la province de Liège avec des cumuls en 24h pouvant dépasser 25 litres/m2, et très localement atteindre jusqu'à 40 voire 50 litres/ m2 (valeurs maximales fournies par la projection la plus pessimiste).

L'Institut royal météorologique prévoit également des précipitations hivernales sur les hauteurs de l'Ardenne. "Au-dessus de 500-600 m, il s'agira souvent de neige pouvant conduire à des cumuls sur 24h de 5 à 10 cm, voire jusqu'à environ 15 cm en Hautes-Fagnes", souligne l'IRM, qui met en garde contre les conditions glissantes sur les routes liées à la formation de plaques de givre ou de glace.

Le numéro 1722 a temporairement été activé, a annoncé dimanche soir le SPF Intérieur.