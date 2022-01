Un an après le Bois de la Cambre, le mouvement "La BOUM" annonce une journée de concerts

"On vous l’avait promis, alors on tient promesse. La Boum Festival aura lieu le 1er avril 2022, 1 an après"

, annonce la page Facebook "La BOUM Festival".

Pour cet anniversaire, l'organisation qui se décrit comme "un mouvement populaire qui prône la liberté d'expression, l'humour, le surréalisme à la Belge", a revu la formule. Les festivaliers sont invités à se rendre au Doktor Jack et à l'Acte 3 à Braine-l'Alleud. "Un véritable festival avec plusieurs scènes, des DJs, des Live Act, des attractions délirantes et surtout une horde de Boumerz", sont annoncés.

Sur sa page Facebook, l'organisation indique un partenariat avec la Ligue des Droits Humains. "Chaque place vendue offrira 1 euros à la cause, pour soutenir la liberté d'expression et les principes d'égalité et de solidarité", peut-on lire. L'événement est donc payant.

"Ils veulent se faire du pognon"

Contacté par nos soins, le collectif L'ABÎME qui avait organisé l'an dernier un rassemblement au Bois de la Cambre, confirme qu'il n'est pas derrière cette nouvelle soirée. Un événement qu'il semble même condamner.

"Ceci n'est pas un poisson d'Avril, ils veulent se faire du pognon en détournant un mouvement de contestation et de réappropriation de ses libertés", note le collectif sur internet. "Bravo aux organisateurs toujours prêts à se faire quelques billets sur le dos de la cause. On se donnerait rendez-vous le 1er avril au Bois de la Cambre afin de leur montrer qu'on n'aime pas la récupération à des fins mercantiles".