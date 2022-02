Coronarivus: Plus de 4.000 personnes hospitalisées, plus de 400 en soins intensifs

Entre le 25 et le 30 janvier, il y a eu en moyenne 363,6 patients admis à l'hôpital et positifs au Covid-19, soit une augmentation de 16% par rapport à la période de référence précédente. Entre le 22 et le 28 janvier, 47.817 nouvelles contaminations au SARS-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour. Plus de 99% des cas sont attribués au variant Omicron.

Au cours de cette période, une moyenne de 27,3 personnes sont décédées par jour après avoir été testées positives.

Le taux de positivité est de 45,9% alors que près de 116.000 tests ont été réalisés.

Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 1,08. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer.