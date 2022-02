Le scandale Orpea a des répercussions en Wallonie

Mardi en commission de l'Action sociale du Parlement wallon, la ministre de la Santé, Christie Morreale (PS), a présenté les premiers résultats d'une enquête que l'Agence wallonne pour une vie de qualité (Aviq) a réalisée auprès des maisons de repos wallonnes gérées par Orpea. Elle avait pris l'initiative après la sortie, en France, d'un livre accablant sur les pratiques du groupe actif dans l'hébergement des personnes âgées.

Un avis "très préoccupant"

Christie Morreale a chargé l'Aviq de réaliser des contrôles inopinés dans les 18 maisons de repos gérées par la société en Wallonie. À ce jour, 12 maisons de repos ont été inspectées. Sur ce nombre, l'Aviq a remis un avis positif pour 8 institutions, un avis plus mitigé pour 2 et un avis "très préoccupant" pour un établissement - un douzième avis est en cours de rédaction. "Voilà les informations dont je dispose pour l'heure. Les investigations se poursuivent. Tous les faits qui sont et seront portés à notre connaissance feront l'objet d'un suivi par les services d'inspection de l'Aviq", a expliqué Christie Morreale.

La ministre a également indiqué vouloir aboutir à des mesures plus structurelles. La commission de convention accueil et hébergement de l'Aviq - une commission qui regroupe les fédérations des maisons de repos et les organismes assureurs wallons - se réunira dès la semaine prochaine pour proposer rapidement des modifications législatives "afin de conditionner le financement public à des indicateurs qualité concernant notamment l'hygiène et l'alimentation dans les maisons de repos".