"Les chiffres du coronavirus pourraient être suffisamment bas à la mi-février pour passer au code orange"

Sur une base hebdomadaire, le nombre d'infections n'augmente plus et sur une base quotidienne, une diminution peut déjà être observée, a fait savoir le virologue Steven Van Gucht. "Si les chiffres continuent à évoluer de cette manière, ils pourraient être suffisamment bas à la mi-février pour que l'on passe au code orange sur le baromètre", a-t-il déclaré.

Il semble que le pic de la vague Omicron a été atteint le lundi 24 janvier, lorsque 75 862 nouvelles infections ont été identifiées. Depuis lors, le chiffre quotidien est en forte baisse. "Il faut prendre cela avec des pincettes, car il y a aussi beaucoup de personnes qui utilisent des autotests et qui ne se retrouvent pas forcément dans les statistiques", a déclaré M. Van Gucht. "Mais le nombre de tests positifs semble également diminuer, ce qui est une bonne nouvelle. Nous avions également prédit auparavant que le pic de cette vague se situerait à la fin du mois de janvier."

Pour l'instant, les admissions à l'hôpital sont encore en hausse, mais selon M. Van Gucht, c'est aussi une question de jours. "Soit nous sommes au sommet maintenant, soit il suivra dans quelques jours. Nous avons déjà vu que la baisse du nombre d'hospitalisations n'intervient qu'une semaine après la baisse du nombre d'infections. Le nombre de lits occupés en soins intensifs augmente également en ce moment, mais je ne m'attends pas à ce qu'il dépasse à nouveau la barre des 500."

Le virologue souligne que le virus continuera à circuler pendant un certain temps, notamment en raison de l'infectiosité de l'Omicron, mais il ne pense pas que cela constitue un problème majeur. "La principale question est de savoir ce que cela signifie pour le système de santé. Je m'attends à ce que la pression diminue, car davantage de personnes auront acquis une immunité. Nous pouvons être optimistes, car nous ne voyons pas un nouveau variant qui reprend le flambeau de l'Omicron pour le moment."

Actuellement, selon le baromètre Corona, nous sommes en code rouge, ce qui signifie qu'il existe un risque élevé de surcharge du système de santé. Le code orange peut entrer en vigueur s'il y a entre 300 et 500 patients corona en soins intensifs, ce qui est déjà atteint, et si le nombre d'hospitalisations quotidiennes est compris entre 65 et 149. M. Van Gucht pense que nous atteindrons ce seuil "d'ici la mi-février", ce qui permettra de passer au code orange.