Météo: un temps à faire s'envoler les parapluies

Les précipitations adopteront un caractère hivernal en Ardenne avant de se transformer en pluie, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Le vent restera présent, de manière modérée en début de journée avant de se renforcer, surtout à la mer.

Des rafales de 50 à 60 km/h sont attendues. Mardi après-midi, le temps s'assèchera à partir de l'ouest et du nord-ouest, qui profiteront graduellement d'éclaircies. Le temps sec atteindra le centre en fin d'après-midi tandis que les régions de l'est et du sud-est resteront pluvieuses. Les températures maximales seront atteintes en soirée : pas plus de 3 ou 4°C en Hautes Fagnes mais un beau 11°C sur l'ouest.

Mardi soir et pendant la nuit, le temps devrait rester sec avec des éclaircies au nord du pays. Au sud, de légères pluies pourraient encore s'échapper ou de la bruine, surtout en Ardenne. Il fera entre 3 et 8°C, sous un vent toujours modéré. Sur les sommets ardennais, le vent soufflera assez fortement dans un premier temps, avec des rafales de 50 à 60 km/h.

Nuages et faibles pluies resteront au programme mercredi. Le temps restera doux toutefois, avec 5°C prévus en Hautes Fagnes et 11, voire 12°C sur l'ouest. Le vent devrait souffler modérément.