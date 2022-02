Un jour après l'annonce de son festival, la Boum annule tout

Ce lundi après-midi, les organisateurs de "La Boum" ce grand événement sauvage survenu le premier avril dernier, et réorganisé deux autres fois dans Bruxelles, annonçait une belle surprise à ses participants : un festival. Cette fois-ci, pas de Bois de la Cambre, pas d'auberge espagnole, pas d'entrée libre, puisque l'événement devait se tenir au Doktor Jack et à l'Acte 3, à Waterloo. Un nouveau concept qui n'était pas du goût des participants aux dernières éditions de La Boum, puisqu'une pluie de commentaires s'est abattue suite à l'annonce. "Une petite fête pour les bourgeois du béwé.C'est du joli." "On veut le retour du bois de la Cambre !" "Si ça, c'est pas de la récup …"

L’événement annonçait également un partenariat avec la Ligue des Droits Humains, à laquelle il reverserait un euro "pour soutenir la liberté d’expression et les principes d’égalité et de solidarité". Une annonce très vite réfutée par la LDH qui "ne souhaitait pas y être associée".

Cet après-midi, nouveau flop pour la Boum. Sur sa page Facebook, l'événement explique finalement renoncer à l'organisation d'un festival "qui prônait partage et rassemblement autour du rire et de la fête". Il est également question de "La Boum, la vraie, l'originelle, celle qui se retrouve maintenant dans un combat qui n'est pas le sien".

Pas de festival, donc, mais les organisateurs de La Boum sont des habitués de l'effet de surprise. Il n'est dès lors pas à exclure de nouvelles annonces annonçant une Boum "sauvage" suite aux nombreuses remarques de leurs fans, ou pas...