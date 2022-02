Face aux discours encourageants quant à la fin possible de l'épidémie, l'infectiologue s'est montrée modérée.

Erika Vlieghe : "Ce n'est pas juste et prudent d'annoncer la fin de la pandémie"

D'après les derniers chiffres de l'épidémie en Belgique, plusieurs experts s'accordent à dire que le pic de la 5e vague a été atteint et que nous pourrons bientôt souffler. Même son de cloche en Europe, où plusieurs pays ont relâché leurs mesures sanitaires, en particulier au Danemark qui a levé toutes ses restrictions. Dans l'émission Terzake de la VRT ce mardi soir, la présidente du Gems, Erika Vlieghe, s'est toutefois montrée prudente.

L'infectiologue est revenue sur le cas danois. "Personne ne peut prédire l'avenir. Pour le moment, la situation semble favorable. Mais ce n'est pas juste et prudent d'annoncer la fin de la pandémie", a-t-elle déclaré. La scientifique a défendu l'approche, plus graduelle belge, et le baromètre corona récemment mis en place.

Steven Van Gucht ou Marc Van Ranst ont indiqué que nous nous dirigeons vers une période calme en termes d'infections, avec un bel été en perspective. Erika Vlieghe n'en est pas si sure. "Je suis optimiste quand on voit qu'il y a un grand nombre d'infections pour un faible nombre d'admissions à l'hôpital. C'est encourageant. Mais les patients Covid finissent toujours à l'hôpital, et les chiffres augmentent encore", a-t-elle rappelé.

Effectivement, si les contaminations commencent à diminuer, les hospitalisations sont, elles, en hausse en Belgique.