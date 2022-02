Qui est Brieuc Van Damme, nouvel administrateur délégué de la Fondation Roi Baudouin ?

Une page se tourne à la Fondation Roi Baudouin. Depuis ce mardi, Luc Tayart de Borms, bientôt à la retraite après 25 ans à la tête de l’institution, laisse sa place d’administrateur délégué à Brieuc Van Damme, qui était jusqu’ici le directeur général du service des soins de santé de l’Inami. À 37 ans, Brieuc Van Damme peut se prévaloir d’un CV déjà particulièrement éloquent. Économiste formé à l’UNamur, à la KULeuven et à l’Europacollege, il est le fondateur et consultant-manager du bureau de conseil Bære Craf.

Il occupait auparavant le poste de chef de cabinet adjoint de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Maggie De Block (Open VLD). Il a également conseillé le vice-Premier ministre Alexander De Croo en matière de santé et d’affaires sociales. L’homme a également siégé au CA du Centre fédéral d’expertise des soins de santé belge (KCE). En 2013, il a cofondé le Groupe du vendredi, plateforme politique pour jeunes d’horizons divers soutenue par la Fondation Roi Baudoin. Il a par ailleurs travaillé en tant que chercheur au think tank Itinera et enseigné l’économie aux Universités de Gand et d’Anvers.

Auteur d'une dizaine d'analyses politiques, il a de plus écrit le livre L'Or gris (éditions Roularta, 2010) qui aborde la problématique du vieillissement de la population et les pistes de réforme qu'il implique pour les pouvoirs publics. Enfin, par le biais de lettres ouvertes publiées dans la presse, d'entretiens et de conférences, il ne manque pas d'intervenir régulièrement dans le débat public. Ayant des attaches familiales en Norvège, l'homme en maîtrise la langue et s'y rend très régulièrement.

"Ma décision est un choix positif : il s'agit d'une opportunité unique, qui ne se présente qu'une fois dans une vie", a déclaré Brieuc Van Damme à propos de sa nouvelle fonction, avant de conclure : "La flexibilité et l'autonomie inhérentes au fonctionnement de la Fondation lui permettront plus que jamais de contribuer à rendre notre pays plus inclusif et performant dans l'ère post-Covid grâce à des projets innovants et des initiatives susceptibles d'améliorer les politiques."