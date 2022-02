Une troisième dose pour les 12-17 ans en Belgique ? La décision reportée

La Conférence interministérielle (CIM) santé n'a pas conclu d'accord mercredi sur l'administration d'une dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 pour les jeunes de 12 à 17 ans. Les concertations vont donc se poursuivre. Les ministres de la santé ont notamment décidé de demander l'avis du comité des droits du patient d'ici vendredi, a-t-on appris.

La semaine dernière, le Conseil supérieur de la Santé (CSS) avait décidé d'attendre la recommandation de l'agence européenne du médicament (EMA) et des évidences scientifiques plus nombreuses avant de formuler une opinion concernant ce booster. Selon lui, les évidences scientifiques soutenant l'administration d'une dose booster du vaccin Covid-19 pour les enfants et les adolescents âgés de 12 à 17 ans, particulièrement dans le contexte d'Omicron, sont insuffisantes.

Cet avis avait été demandé après la décision de l'Italie et de l'Autriche d'imposer bientôt de facto une injection de rappel pour ce groupe d'âge. Le ministre flamand Wouter Beke avait récemment remis la question à l'ordre du jour, à l'approche des congés de carnaval et de ses séjours au ski.