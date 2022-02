Le Collectif 8 mars appelle à une grève des femmes et des minorités de genre

"Avec cette action, nous voulons attirer l'attention sur le rôle central de notre travail dans le fonctionnement de la société et protester contre l'inégalité croissante entre les femmes et les hommes", explique le Collectif. Le Collectif 8 Mars pointe du doigt l'écart salarial entre les hommes et les femmes qui s'élève encore à 23% en Belgique. Cela s'explique notamment par le fait que de nombreuses femmes travaillent dans les secteurs où les salaires sont les plus bas et où les contrats sont souvent précaires. "Nous trouvons donc scandaleux que le gouvernement bloque l'augmentation des salaires à 0,4%. Et nous demandons également des salaires minimums plus élevés" déclare Malika Roelants, une des initiatrices de l'appel.

La pandémie a aussi durement touché des secteurs clés de la société comme la santé, la garde d'enfant ou encore l'éducation et cela n'est pas sans conséquence pour les femmes. "Lorsque les salles de classe et les crèches ferment, la responsabilité de la garde des enfants revient à la famille et donc très souvent aux femmes", explique Malika Roelants. "Les deux dernières années l'ont clairement montré. C'est pourquoi, ce 8 mars, nous exigeons également des services collectifs forts".

"Une autre chose à laquelle nous dirons stop ce 8 mars : les violences faites aux femmes", poursuit Malika Roelants. "Aujourd'hui, les mesures mises en place contre ces violences sont encore insuffisantes et c'est inacceptable".

Il y a plusieurs façons de faire la grève, explique l'initiatrice du mouvement. "Vous pouvez interrompre votre travail, renoncer aux tâches domestiques, suspendre vos cours ou ne pas consommer. Vous pouvez également entreprendre une action symbolique, par exemple en vous habillant d'un ruban violet ou encore en accrochant un tablier à votre fenêtre. Prenez-en une photo et postez-la sous le hashtag #8M2022 sur les réseaux sociaux. De cette façon, nous enverrons ensemble un signal fort car 'lorsque les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête'".