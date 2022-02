Accueil Belgique Société Les experts ouvrent la voie à une levée des restrictions: "En réalité, seules trois mesures ont encore un intérêt pour limiter la propagation d’Omicron" Les mesures actuelles ne permettent pas de ralentir le virus. Alors pourquoi les maintenir ? ©BELGA Yannick Natelhoff Journaliste



Les autorités publiques doivent-elles profiter du variant Omicron pour lever les restrictions en matière sanitaire ? La question mérite d'être posée au vu de l'extrême contagiosité du variant et une létalité bien plus faible que celle de ses aïeux Alpha et Delta. À Copenhague, les autorités ont tranché. Le Danemark est devenu, mardi, le premier pays de l'Union européenne à lever toutes ses restrictions : plus de port du masque et fin du pass sanitaire, malgré un nombre de contaminations qui reste élevé. Les événements de...