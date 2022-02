Météo: ciel nuageux avec de faibles pluies ou bruines mais quelques éclaircies sont possibles

Le ciel sera très nuageux jeudi avec de faibles pluies ou bruines intermittentes, selon les prévisions de l'IRM. Quelques éclaircies sont possibles sur l'ouest du pays. Le ciel sera très nuageux avec quelques faibles pluies ou bruines intermittentes. Dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra plus sec sur l'ouest du pays où quelques éclaircies pourraient se dessiner. Les maxima se situeront entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 10 degrés dans l'ouest du pays. Le vent sera modéré de secteur sud-ouest et, à la mer, parfois assez fort d'ouest-sud-ouest.