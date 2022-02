Augmentation du montant des bourses pour partir étudier hors Europe

Chaque année, 3.500 étudiants de la Fédération Wallonie-Bruxelles optent pour un séjour à l'étranger dans le cadre de leurs études ou de leur stage. Si certains choisissent de rester dans l'Union européenne, d'autres préfèrent se rendre dans une destination qui n'en fait pas partie.

En fonction de leur choix, les jeunes ne bénéficient pas des mêmes aides. Celle du fond "Erasmus+" est réservée aux étudiants qui restent dans l'Union européenne. Les universités peuvent toutefois consacrer 20% des fonds Erasmus+ pour les mobilités hors-Europe. Au-delà, c'est le fonds d'aide à la mobilité étudiante (FAME) qui entre en jeu et appuie les jeunes qui partent hors-Europe. Or, jusqu’ici, les montants des bourses accordées dans le cadre du fonds FAME étaient plus faibles que ceux accordés dans le cadre d’Erasmus +. Mais ce ne sera bientôt plus le cas.

Comme nous le précise le cabinet de Valérie Glatigny après la publication d'un article du Soir, la somme de 1,5 million d'euros a été débloquée afin d'alimenter le FAME, ce qui double presque l'enveloppe précédente.

Quelles conséquences?

"Un séjour de courte ou de longue durée à l’étranger constitue pour nos étudiants une expérience aussi enrichissante qu’inoubliable. L’augmentation du budget alloué au Fonds FAME va permettre à un plus grand nombre de jeunes de partir étudier ou faire un stage en dehors de l’Union européenne", souligne la ministre de l'Enseignement supérieur.

Plus d'étudiants pourront donc se rendre hors Europe, y compris au Royaume-Uni, qui n'est plus associé aux programmes Erasmus+ suite à sa sortie de l'Union européenne.

Niveau budget, les bourses FAME augmentent pour atteindre entre 540 euros et 700 euros pour les étudiants, contre entre 250 et 400 euros auparavant. Les forfaits voyages pour les étudiants ayant moins d'opportunités sont également augmentés. Ils vont de 23 euros à 1.500 euros pour les destinations les plus lointaines.