Météo : un temps changeant et beaucoup de vent ce week-end

Quelques nuages couvriront néanmoins le versant sud de l'Ardenne et la Gaume. Le ciel deviendra plus changeant en cours de journée. Les maxima seront compris entre 3 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 9 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera modéré avec des rafales proches de 50 km/h.

Dimanche, une perturbation active traversera notre pays. La pluie rincera d'abord la Belgique avant le retour des éclaircies dans l'après-midi. Des averses, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre, ponctueront la journée. Des cumuls de précipitations de 15 à 20 l/m2 seront possibles dans certaines régions, voire davantage sur le relief. Il fera assez doux avec des maxima 4 degrés dans les Hautes Fagnes à 9 dergés sur l'ouest du pays. Le vent sera assez fort à fort. Les rafales pourront atteindre 60 à 80 km/h et même plus en cas d'averse.

Lundi, le temps sera sec avec de larges éclaircies et quelques champs nuageux. Une averse isolée ne sera pas exclue. Les maxima oscilleront entre 1 degré dans les Hautes Fagnes et 7 degrés dans le centre du pays.