BE-Alert a franchi le cap du million d'enregistrements

Plus de 2 millions de SMS envoyés pendant le test national BE-Alert

Plus de 115 villes et communes ont testé, jeudi, la plateforme d'alerte BE-Alert afin d'évaluer ses performances pendant un pic d'utilisation. Au total, plus de 2 millions de SMS, 26.000 appels vocaux et 380.000 e-mails ont été envoyés, indique le SPF Intérieur.