Leurs majestés le roi Albert II, la reine Paola et la princesse Delphine et son époux James O'Hare, apparaîtront pour la première fois ensemble en public le 17 février à l'occasion de la messe annuelle en mémoire des membres défunts de la famille royale en l'église Notre-Dame de Laeken, a annoncé jeudi le Palais Royal.

Le roi Albert et la princesse Delphine vont bientôt apparaître pour la 1ère fois ensemble en public

Leurs majestés le roi Philippe et la reine Mathilde seront également présents, tout comme leurs altesses royales la princesse Astrid et le prince Lorenz, le prince Laurent, la princesse Claire et la princesse Léa. Après la cérémonie, les membres de la famille royale iront rendre hommage aux défunts dans la crypte royale de l'église Notre-Dame de Laeken.

La tradition de l'hommage aux défunts de la famille royale remonte au 17 février 1935, lorsqu'une messe a été célébrée en commémoration de la mort du roi Albert Ier, décédé un an plus tôt dans un accident d'escalade à Marche-les-Dames. Après le décès de la reine Astrid dans un accident de voiture en Suisse le 29 août 1935, il a été décidé de rendre hommage à tous les défunts de la famille royale le 17 février.

L'année dernière, la commémoration n'avait pu avoir lieu en raison des mesures sanitaires. Les membres de la famille royale avaient visité la crypte royale à des moments différents. La princesse Delphine était également présente lors de l'hommage.