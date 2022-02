Un vol au départ de Zaventem contraint d'atterrir en urgence à Nantes: les passagers débarqués après 5h d'attente

Les voyageurs sont rentrés à Bruxelles et repartiront vers Cuba et le Mexique en début de soirée

Un vol TUI ayant décollé de Bruxelles vendredi matin, en direction de Cuba et du Mexique, a dû effectuer un atterrissage d'urgence à Nantes, en France, en raison d'une urgence médicale. Les 296 passagers bloqués à Nantes pendant plusieurs heures, dans l'attente de savoir s'ils allaient poursuivre leur voyage vendredi, ont finalement été ramenés à Bruxelles en fin d'après-midi. Ils redécolleront en direction de leur destination en soirée, a fait savoir le porte-parole de TUI. Un passager à bord de l'appareil a rencontré des problèmes médicaux peu de temps après le décollage depuis Bruxelles à 7h45. "Il y avait des médecins à bord et ils ont considéré qu'il était plus prudent d'atterrir pour que le passager puisse recevoir les soins nécessaires", ajoute le porte-parole de la compagnie.

L'atterrissage en urgence et les opérations au sol ayant entraîné une perte de temps de plusieurs heures, l'équipage devait d'abord être remplacé pour poursuivre le voyage. Les passagers, bloqués à Nantes pendant plusieurs heures, ont finalement repris l'avion vers Bruxelles où ils sont attendus vers 17h30. Leur vol en direction de Cuba et Mexico devrait décoller vendredi soir, vers 19h00, avec un nouvel équipage.

Les voyageurs présents à Cuba et au Mexique qui attendaient l'avion pour retourner en Belgique ont quant à eux été avertis via SMS de l'urgence médicale. Le retard ne leur donne toutefois pas droit à une compensation financière, ne s'agissant pas d'un problème technique.

