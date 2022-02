Conditions glissantes sur les routes belges cette nuit: l'IRM émet une alerte jaune

Des plaques de givre devraient se former sur l'ensemble du pays entre 20h00 samedi et 11h00 dimanche. La vigilance est particulièrement de mise en Ardenne, mais d'autres endroits du pays à l'abri du vent seront également concernés, a averti samedi l'Institut royal météorologique (IRM). Cet avertissement concerne les provinces de Liège, de Hainaut, de Namur, de Luxembourg, du Brabant wallon, la région de Bruxelles, ainsi que la Côte, les provinces flamandes du Limbourg, de Flandre orientale, de Flandre occidentale, du Brabant flamand et d'Anvers.

L'alerte jaune a été lancée par l'IRM entre samedi 20h00 jusqu'à dimanche à 11h00. Cela signifie, selon l'IRM, une couche de 1 à 5 cm de neige fraîche en 6 heures ou 5 à 10 cm de neige fraîche en 24 heures ou bien du verglas (très) localisé ou encore des plaques de givre ou de glace.