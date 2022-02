Accueil Belgique Société Un mouvement #BalanceTonProf démarre sur les campus: "Il faut que les autorités se rendent compte de l’ampleur du problème et de l’omerta" Des étudiants se rassemblent ce mardi à l’UCLouvain et à l’UNamur pour dire stop au harcèlement. ©FLEMAL JEAN-LUC Annick Hovine Journaliste

"On en a marre du blabla et des demi-mesures. Il est enfin temps que les autorités se rendent compte de l'ampleur du problème et de l'omerta." Présidente du Comac (mouvement étudiant du PTB), Cloë Machuelle sera présente ce mardi à 13 h, place Montesquieu à Louvain-la-Neuve, au rassemblement coorganisé par le Collectif 8 mars, le Collectif des femmes, la CSC Brabant wallon et le Comac. Pour dire "Stop aux agressions sexistes" et "Non au harcèlement" sur les campus....