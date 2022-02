Avis de tempête lancé jusque samedi sur la Belgique : les cinq conseils-clefs à respecter sur la route

La météo capricieuse - pour ne pas dire pourrie - qui touche notre pays depuis plusieurs semaines désormais risque de s'empirer encore dans les prochains jours. Vendredi, entre midi et samedi 0h, une violente tempête pourrait survoler la Mer du Nord et générer des rafales qui pourraient atteindre, dans la moitié nord-ouest du pays, des valeurs entre 100 km/h et 130 km/h selon les différents scénarios élaborés par l'Institut royal météorologique. Des vents tempêtueux qui pourraient générer de sérieux dégâts. Au point que le numéro 1722 pour les interventions non urgente a été activé. "Si les prévisions sont confirmées ce jeudi, une alerte orange sera lancée dans certaines provinces", indique l'IRM.

Des conditions climatiques dantesques qui peuvent fortement influencer la conduite automobile. Selon l'Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR), 86 personnes sont blessées et 4 autres tuées chaque année en Wallonie lors d'un accident se produisant par vents violents sans, tempère l'AWSR, que l'on puisse affirmer avec certitude que le vent est la cause de l'accident. "Les accidents par vent violent sont particulièrement graves, estime Belinda Demattia, la porte-parole de l'AWSR. Par rapport à des conditions normales de circulation, les accidents avec blessés par conditions de vent violent résultent malheureusement deux fois plus souvent en un décès. Cela peut être expliqué par le fait que le vent provoque des sorties de route à grande vitesse, contrairement par exemple à la neige pour laquelle on aura plus tendance à adapter notre vitesse."

Le mois de février serait le plus propice aux accidents avec vent violent : en moyenne, un quart des accidents corporels « vent violent » ont en effet lieu en février. Plus généralement, près de 3 quarts (72%) des accidents 'vent violent' surviennent entre décembre et mars, selon les statistiques de l'AWSR. "Les accidents 'vent violent' sont, sans surprise, surreprésentés sur les routes hors agglomération sur lesquelles on roule à des vitesses plus élevées. Un accident sur 6 (NDLR : 16%) a lieu sur autoroute et près d’1 sur 2 (NDLR : 47%) sur les autres routes hors agglomération."

Pour limiter les risques d'accident, l’AWSR recommande donc aux automobilistes qui reprennent la route ce soir et jusqu'à samedi de redoubler de prudence. "Les vents violents peuvent vous faire dévier de votre trajectoire, surtout si vous conduisez une voiture légère ou un véhicule qui offre une bonne prise au vent, comme une fourgonnette."

Dès lors, comment réagir en cas de fortes rafales ? Pour l'AWSR, il y a cinq règles d'or à suivre : réduire sa vitesse pour mieux contrôler le véhicule ; tenir fermement son volant des deux mains ; respecter plus que jamais les distances de sécurité avec le véhicule qui vous précède ; redoubler de prudence à la sortie des tunnels, aux ponts, ou après le dépassement d’un camion, les effets du vent pouvant être accentués dans ces zones ; et enfin faire attention aux sorties de virages, dans lesquels un obstacle (branche, objets divers….) arraché par le vent pourrait se retrouver sur la route.