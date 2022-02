"Jusqu’où va-t-on aller ?" : une nouvelle mode inquiétante se répand sur les réseaux sociaux

Dans un reportage réalisé par RTL, nos confrères mettent en avant une nouvelle mode inquiétante sur les réseaux sociaux : des jeunes filmés en train de se battre.

Entre insultes, bagarres et même une menace au couteau, plusieurs vidéos violentes mettant en scène des jeunes circulent notamment sur Instagram.

Dans son reportage, RTL interroge Emilie Maroit, psychologue. Elle affirme que ces jeunes "prennent un certain plaisir". Avant de poursuivre. "Le problème, c'est la dérive, analyse la psychologue. Jusqu'où va-t-on aller ? Jusqu'où la violence va-t-elle aller? On va toujours vouloir aller plus loin, plus fort, faire mieux et on va voir des vidéos de plus en plus choc. On sent que c'est vraiment lié à une communauté..."

Interrogée par nos confrères, la police boraine est au courant des faits mais elle n’a pas souhaité réagir. Une enquête a été ouverte.