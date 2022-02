Le baromètre passe à l'orange ce vendredi : voici tout ce qui va changer

Ce vendredi, le baromètre passera du rouge à l'orange. Ce qui laissera place à plusieurs assouplissements. Les voici.

Évènementiel

Après le dernier Codeco, le secteur de la nuit a poussé un gros ouf de soulagement. Effectivement, dès ce vendredi, toutes les boîtes de nuit vont pouvoir rouvrir leurs portes. Les différents établissements pourront accueillir 70% de la capacité totale de leur établissement voire plus s'il est correctement ventilé. Le Covid Safe Ticket sera demandé à l'entrée.

Les concerts et festivals pourront avoir lieu. Là aussi, la capacité de 70% devra être respectée. Le Covid Safe Ticket devra être présenté si l'assistance dépassé les 50 personnes à l'intérieur et 100 personnes à l'extérieur.

Pour les activités qui ont lieu à l'extérieur, il n'y a plus de limite de nombre de spectateurs. À l'intérieur, maximum 200 personnes peuvent assister aux activités. Cette restriction ne vaut pas pour les activités sportives.

Horeca

Dès vendredi, il y aura également du changement dans les cafés et restaurants. Le monde de l'Horeca ne devra plus respecter la limite de six personnes par table. Il n'y aura plus de limite concernant l'heure de fermeture. Le masque ne sera plus obligatoire pour les clients mais bien pour le personnel. Comme pour les concerts et festivals, le CST est obligatoire s'il y a plus de 50 personnes à l'intérieur et 100 à l'extérieur.

Télétravail

Au bureau, cela va également bouger. En effet, le télétravail n'est plus obligatoire à partir de ce vendredi 18 février. Il reste recommandé mais celui ou celle qui veut retourner au bureau est tout à fait en droit de le faire. Par ailleurs, les team buildings sont à nouveau autorisés.

Écoles

A l'école, les enfants de moins de 12 ans ne devront plus porter le masque. Attention que cette mesure entre en vigueur à partir du 19 février. Le vendredi 18 février, il faudra encore porter le masque pour tous les enfants de moins de 12 ans.

Commerce

Enfin, il y aura également du changement pour les commerces. Le shopping, qui devait se faire à maximum deux personnes, peut, à nouveau, s'effectuer librement.