"Le prince Laurent est traité injustement et personne ne s'en soucie" Charles-Éric Clesse, auditeur du travail du Hainaut, dénonce une discrimination sociale. Nawal Bensalem journaliste



La vie de prince n'est pas belle tous les jours sous le ciel belge. Encore moins en matière de droit au travail et de droit à la sécurité sociale. C'est ce que dénonçait déjà en 2019 l'auditeur du travail du Hainaut Charles-Éric Clesse dans une étude longue de onze pages sur les dotations royales et le droit social. Il remet le couvert. Le magistrat pointe des discriminations importantes entre les parlementaires, les citoyens et le prince Laurent. "La couverture sociale...