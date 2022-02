Pedro Facon sur la situation épidémiologique: "Il ne faut pas se leurrer"

Les auditions concernant la vaccination obligatoire à la Chambre touchent à leur fin. Le commissaire corona, Pedro Facon, et les partenaires sociaux concluent cette série de prises de parole visant à permettre aux députés d'y voir plus clair sur l'obligation vaccinale, qui sera débattue dès la semaine prochaine. Il a commencé par souligner le changement de contexte dans lequel la Belgique se trouvait actuellement. "Je me rappelle qu'en octobre dernier il y avait le débat sur l'accélération de l'administration de la dose booster et de l'obligation vaccinale pour les soignants. Je constate aujourd'hui qu'on est en train de réévaluer tout ça, en Belgique et ailleurs", a-t-il détaillé, pointant l'impact d'Omicron sur le changement de mentalité.

Le commissaire corona, qui avait préconisé la mise en place d'un pass vaccinal, a estimé que la situation épidémiologique devrait être "plutôt calme" jusqu'à l'été. "Mais on ignore quelle sera la virulence des nouveaux variants", a-t-il mis en garde. "Attention à ne pas se leurrer. Il ne faut pas avoir trop d'attentes. Nous ne sommes pas certains de la diminution constante de la virulence. On ignore quelle sera l'évolution."



Concernant la vaccination obligatoire, il a appelé à ne pas la considérer uniquement au regard de la situation actuelle - plus favorable suite à l'arrivée du variant Omicron. "Même si on devait décider que dans le contexte actuel la vaccination obligatoire n'était plus opportune, il faudrait voir comment on veut se préparer à d'autres scénarios. (...) Une vaccination obligatoire ou un certificat Covid ne doivent pas forcément faire partie des outils utilisés par les politiques mais il faut en discuter."

Enfin, si Pedro Facon a constaté que l'heure était plutôt au relâchement, il a tout de même tenu à souligner l'importance de se préparer au mieux à une éventuelle recrudescence de l'épidémie. "Lorsque je vois comment certains instruments sont aujourd'hui supprimés, j'estime qu'il est nécessaire que vous puissiez savoir comment vous pouvez les remettre en place si ça s'avère nécessaire", a-t-il conclu.