Crack, vols, prostitution: Laurie, jeune Belge de 21 ans, sauvée de l’enfer de la colline du crack à Paris

"Mon immersion avec les indics de la police a un peu déraillé..."

Pour "Le troisième indic" (Flammarion), Alexandre Kauffmann a suivi, durant un an, un escroc qui fume du crack (Lakhdar) et un ancien proxénète vendant de la mauvaise cocaïne (Ayoub) qui, sans scrupule, dénoncent voleurs, agresseurs, dealers et autres marchands d'armes. Interview.