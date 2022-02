Des victimes mieux prises en charge en cas d'attentats et de catastrophes majeures

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé jeudi, en première lecture, un avant-projet de décret visant à mettre en place un guichet central pour assurer une prise en charge plus rapide et efficace des victimes d’attentats et de catastrophes majeures. La commission d’enquête sur les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles recommandait cette mesure. Un tel guichet unique avait déjà été mis en place en 2019 dans le cadre d’un protocole d’accord conclu entre le Collège des procureurs généraux, le parquet fédéral et les ministres compétents des trois Communautés.

À l'initiative de la ministre Valérie Glatigny (MR), en charge des Maisons de justice, le texte dit "d'urgence collective" adopté jeudi vient compléter ce dispositif pour ce qui concerne les compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Il fixe le cadre légal nécessaire pour mobiliser trois types d’acteurs en cas d’urgence collective : un coordinateur de suivi psychosocial (point de contact des différents acteurs) ; des personnes de référence pour les victimes (qui les accompagnent dans leurs démarches, les informent et les orientent) ; un plan de suivi psychosocial (qui prévoit la coordination des différents services impliqués).

Ces outils pourront être activés lors d’attentats ou de catastrophes majeures : un accident de train (comme à Pécrot, en mars 2001, 8 morts et 21 blessés) ou de car (comme celui de Sierre, en mars 2012, où 28 écoliers et accompagnateurs avaient perdu la vie), une explosion d’envergure (comme à Ghislenghien, en juillet 2004, 24 morts et 132 blessés). Ou en cas d’inondations, comme l’été dernier en Wallonie.