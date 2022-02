L'IRM met en garde contre une forte tempête attendue vendredi

L'Institut royal météorologique (IRM) met en garde contre le passage d'une forte tempête vendredi entre 14h00-15h00 et 18h00-19h00. Le vent devrait souffler le plus fort en Flandre, où des rafales pouvant atteindre 120 à 150 km/h sont attendues au littoral. L'IRM prévoit une forte tempête par vent de sud-ouest (10 Beaufort) et éventuellement une très forte tempête (11 Beaufort) très temporaire et locale le long de la mer du Nord vendredi après-midi. A ce stade, il n'est pas exclu que la Flandre occidentale et la région côtière passent sous vigilance rouge, indique l'institut météorologique jeudi dans un communiqué.

L'IRM prévoit également de violentes bourrasques pouvant atteindre 100 à 140 km/h en Flandre occidentale et 100 à 130 km/h en Flandre orientale et en province d'Anvers. Dans l'intérieur des terres, le vent soufflera également fort. Dans le Hainaut, les rafales pourront atteindre une vitesse de 90 à 120 km/h et de 80 à 120 km/h partout ailleurs.

"Les dégâts pourront être étendus et importants sur certaines régions", prévient l'IRM.