Tempête Eunice : des rafales de 120 km/h ou plus attendues au littoral

La météo sera agitée ce vendredi avec de fortes rafales de vent attendue sur l'ouest du pays. Au littoral, le vent sera même tempétueux avec des pointes de 120 km/h ou au-delà, prévient l'Institut royal météorologique dans son bulletin matinal. La veille, l'Institut avait averti qu'il n'était pas exclu que la Flandre occidentale et la région côtière passent sous vigilance rouge, alors que la tempête Eunice doit balayer l'Europe. Ce vendredi, le temps deviendra très venteux avec d'abord des périodes de pluie ou de bruine. Cette après-midi, des éclaircies seront possibles depuis l'ouest avec un temps plus sec. Toutefois, sur le sud-est, le temps restera pluvieux jusqu'en soirée. En cours de journée, le vent de sud-ouest, puis d'ouest-sud-ouest, deviendra fort, voire très fort sur l'ouest du pays. Au littoral, il sera même tempétueux avec des rafales de 120 km/h ou plus. Sur l'ouest et le nord-ouest, les rafales atteindront 100 à 110 km/h ou éventuellement plus. Ailleurs sur le territoire, les rafales avoisineront plutôt 80 à 100 km/h, mais là aussi, des valeurs un peu supérieures sont possibles, indique l'IRM.

Il fera très doux avec des maxima compris entre 8 et 13 degrés.

Ce soir et cette nuit, une averse restera possible, mais il fera souvent sec avec parfois de larges éclaircies. En soirée, le vent sera encore fort, très fort ou tempétueux à la mer, avec des rafales de 70 à 90 km/h. La nuit, le vent deviendra modéré, fort à la mer, d'ouest-sud-ouest à sud-ouest.

Samedi, la journée débutera avec un temps sec et de larges éclaircies. En fin de matinée, la nébulosité augmentera à partir de l'ouest avec quelques averses et de la pluie atteindra la région côtière plus tard dans l'après-midi. Le vent sera d'abord modéré de sud-ouest et augmentera en cours de journée pour devenir assez fort ou parfois fort avec des rafales de 70 km/h dans les terres et de 80 km/h à la mer.

Dimanche, de nouvelles perturbations traverseront le territoire avec des périodes de pluie ou des averses. Quelques timides éclaircies pourront toutefois entrecouper les passages nuageux. Le vent sera assez fort à fort, voire parfois très fort au littoral, de sud-ouest avec des rafales de 75 km/h dans les terres et jusqu'à 90 km/h à la mer.