Trafic ferroviaire suspendu, des écoles qui fermeront leurs portes: la tempête Eunice s'apprête à balayer la Belgique (DIRECT)

La Belgique se prépare à affronter la tempête Eunice. Le pays a été placé en code orange. "Entre vendredi 14-15h et 18-19h, nous attendons une forte tempête par vent de sud-ouest (10 Beaufort) et éventuellement une très forte tempête (11 Beaufort) très temporaire et locale attendue le long de la mer du Nord", a indiqué le météorologue David Dehenauw sur Twitter.





©AFP





Suivez les dernières informations en direct ci-dessous.



12h14: Les images de la tempête Eunice en Ecosse



Si la tempête Eunice devrait balayer la Belgique cet après-midi, elle a déjà touché d'autres pays. C'est le cas du Royaume-Uni. Sur les images ci-dessous, vous pouvez voir la tempête à Glasgow.









12h08: Les ferries à Calais à l'arrêt



Le trafic transmanche entre Calais et Douvres a été interrompu vendredi à 11h00 en raison de la tempête Eunice qui balaie la Manche et touchera une partie de l'Europe de l'Ouest dont la Belgique. "Le port de Douvres va fermer à 11h00 en raison de la tempête. Trafic transmanche suspendu, les ferries vont rester à quai à Calais ou vont revenir stationner dans le quai en eau profonde. Les véhicules légers qui attendent pour embarquer à Calais seront à l'abri dans les ferries." La compagnie Irish Ferries avait déjà décidé d'annuler ses départs jusqu'à 16h00, a indiqué le vice-président aux transports de la région des Hauts-de-France, Franck Dhersin, sur Twitter.



11h44: Des écoles fermeront leurs portes cet après-midi



De nombreuses écoles en Flandre ont décidé de terminer les cours plus tôt afin de permettre aux enfants de rentrer chez eux avant que la tempête ne balaie le pays. Cela concerne tout particulièrement les établissements situés en provinces de Flandre occidentale et orientale, qui seront touchées probablement plus fortement par Eunice. Selon la VRT, des écoles anversoises fermeront également leurs portes cet après-midi. "Nous avons beaucoup d'élèves qui doivent rentrer chez eux et je ne veux pas prendre de risques", a déclaré la direction d'un établissement anversois à la VRT.



11h30: Quelles régions seront les plus touchées ?



Sur Twitter, David Dehenauw a signalé les valeurs (en km/h) des rafales de vent attendues par province (la première valeur représente le scénario le plus optimiste et la seconde valeur le scénario le plus pessimiste) : Littoral : 120-140 ; Flandre Occidentale : 110-135 ; Flandre Orientale : 90-125 ; Hainaut : 90-120 ; Anvers : 90-120 ; Brabants Wallon+Flamand: 80-120 ; Namur : 80-120 ; Limbourg : 80-120 ; Liège : 80-120 ; Luxembourg : 80-110.



11h11: Le trafic ferroviaire suspendu cet après-midi sur une partie de la Flandre



En raison des vents forts dus à la tempête Eunice, le trafic ferroviaire sera suspendu vendredi après-midi de 14h00 à 18h00 sur une partie de la Flandre, ont annoncé Infrabel et la SNCB. La vitesse sera limitée à 80 km/h sur le reste du réseau. Le trafic sera suspendu dans toute la Flandre occidentale tandis que 90% de la circulation des trains sera à l'arrêt en Flandre orientale. Les grandes lignes depuis Anvers seront aussi arrêtées.





©BELGA





10h56: Une partie des Pays-Bas passe en "code rouge"



L'institut royal néerlandais de météorologie, le KNMI, a annoncé placer une partie des Pays-Bas en code rouge à l'approche de la tempête Eunice qui perturbe déjà le Royaume-Uni et l'Irlande. Les zones concernées par le code rouge seront confrontées à des rafales de 100 à 120 kilomètres par heure vendredi après-midi et en soirée, et jusqu'à 130 km/h sur la côte. Le code rouge s'applique à partir de 14h. Le code orange s'applique au reste du pays, à l'exception de la province du Limbourg, où le code jaune s'applique (rafales de 75 à 90 km/h).

Quelque 300 vols ont été annulés à l'aéroport de Schiphol en raison de la tempête.



09h57: Le numéro 1722 reste activé



Le numéro d'appel 1722 pour des interventions de pompiers non urgentes reste activé, indique vendredi matin le SPF Intérieur alors que la tempête Eunice s'apprête à balayer la Belgique cet après-midi. Le numéro avait été activé dès mardi à la suite d'un avertissement de mauvais temps émis par l'Institut royal météorologique (IRM). Le 1722 a pour but d'éviter que les numéros d'urgence soient submergés par des appels pour des interventions qui peuvent toutefois attendre. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, il faut donc composer ce numéro. Si une vie est en danger, c'est le 112 qu'il faut joindre.



08h30: Londres en alerte rouge face à la tempête Eunice



Le bureau météorologique britannique a lancé vendredi matin une alerte rouge pour la capitale britannique Londres et une partie de l'Angleterre à l'approche de la tempête Eunice. Cette alerte maximale, déclenchée vers 05H00 HB, concerne la région londonienne de même que le sud-est et l'est de l'Angleterre.