Tempête Franklin: retour au code jaune pour toutes les provinces du pays

La Rédaction et Belga

Ce dimanche en fin de soirée, un front froid actif a traversé la Belgique d’ouest en est, avec localement de l’orage, du grésil et des rafales fortes à très fortes.

Un avertissement jaune est désormais de mise pour toutes les provinces de Belgique pour le passage de la tempête Franklin, a confirmé le météorologiste de l'Institut royal météorologique (IRM), David Dehenauw, sur Twitter. Une alerte jaune porte sur des rafales de 80 à 100 km/h.

Un avertissement orange, pour des vents particulièrement forts de 101 à 130 km/h sur une zone étendue, avait été émis par l'IRM pour dimanche soir dans les provinces de Flandres Occidentale et Orientale, d'Anvers. Entre temps, le plus fort de la tempête semble être passé, mais les services de prévisions n'excluent toutefois pas que des rafales conséquentes restent possibles et à même de provoquer des dégâts ou perturbation de la circulation.

Le météorologiste constate que des vents de 130 km/h ont été observés à l'aéroport d'Ostende, de 108km/h à Zeebruges et 105 km/h à Stabroek.

La vitesse moyenne du vent a dépassé 9 Beaufort à Westhinder, faisant de Franklin officiellement une tempête en Belgique.

Des rafales plus courtes que vendredi

Ce front froid a une nouvelle fois fait craindre le pire à de nombreux habitants. Pour la Côte et l’ouest du pays, les rafales ont atteint 100 à 125 km/h. Ailleurs dans le pays, leur vitesse était estimée entre 80 et 120 km/h.

La différence avec la tempête Eunice réside dans le fait que les rafales les plus fortes se sont concentrées sur une durée très courte.

De quoi mobiliser les services de secours et les services communaux pour intervenir sur le terrain.

De nombreuses autorités communales ont décidé de fermer à nouveau leurs parcs et cimetières, parfois jusque mardi matin pour éviter tout risque lié aux vents violents.

Les pompiers, sur le front depuis vendredi, ont effectué de nombreuses interventions, notamment en raison des arbres tombés sur les voiries.

Du côté d’Infrabel, la vitesse des trains a été limitée à 80 km/h dès 19 h dimanche dans les provinces pour lesquelles l’IRM a émis un avertissement orange aux vents, à savoir les deux Flandres, Anvers et le Hainaut, ainsi qu’à la Côte.

En fin de soirée, il était difficile d’établir un bilan chiffré des dégâts. Et le pire était encore à venir puisque les prévisions estimaient que les rafales les plus violentes auraient lieu entre minuit et deux heures du matin.