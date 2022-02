Accueil Belgique Société Au vu de l'évolution positive de l'épidémie, le prochain Codeco, prévu mi-mars, devrait-il être anticipé? Le passage au code jaune engendrerait la fin du Covid Safe Ticket, un tournant prévu autour de la mi-mars selon les prévisions. Si le prochain Codeco est prévu après les vacances de Carnaval, les experts appellent à se pencher sur le devenir du CST, sachant que plus d’un million de personnes pourrait le perdre au 1er mars. ©BELGA Ludovic Jimenez Journaliste service Belgique - Société





Dès le 1er mars, le Covid Safe Ticket (CST) des Belges qui ont été vaccinés avant le 1er octobre 2021 mais n'ont pas reçu le booster sera invalide.Toutefois, le passage au code jaune qui est attendu quelques semaines après devrait sonner la fin du CST d'après les règles du baromètre actuel. Du coup, les Belges dont le CST expire le 1er mars se verraient restreint seulement pour quelques jours, ce qui représente un peu plus d'un million de personnes. "Si on enlève les 943.000 enfants en Belgique, on atteint les 8,4 millions de Belges totalement vaccinés. Et à l'heure actuelle, 6,9 M sont triplement vaccinés, il y a donc un différentiel d'1,1 M de personnes qui pourraient perdre leur booster au 1er mars. Un chiffre à relativiser car de nombreux Belges ont été infectés par Omicron et ont donc reçu leur certificat de rétablissement", explique Sabine Stordeur, co-responsable de la Task Force vaccination.



"Théoriquement,...