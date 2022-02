Disparition de Natacha de Crombrugghe au Pérou: deux personnes affirment l'avoir vue près d'un mirador

Cela fait près d'un mois que la disparition de Natacha de Crombugghe à Arequipa a été signalée. Les indices que la police nationale du Pérou a pu obtenir ont jusqu'ici été limités. Cependant, ces derniers jours, deux citoyens ont indiqué l'avoir vu vivante très près du point de vue de San Miguel dans cette ville, informe La Républica.

Selon des sources proches du dossier, un vendeur pour animaux et un chauffeur de camion ont été les dernières personnes à avoir aperçu la touriste belge. Les deux personnes ont assuré aux autorités avoir vu une jeune femme, les cheveux attachés et portant des vêtements noirs, des caractéristiques similaires précisément à celles de Natacha.

Sur base de ces nouveaux indices, 46 agents de la Police Nationale effectuent des recherches aux alentours du Mirador de Achachihua. De plus, une vingtaine de sauveteurs de Cusco et Huaraz se sont joints à la recherche de la jeune femme.

D'autre part, les autorités belges ont envoyé un drone avec une plus grande capacité de vol pour rejoindre les deux autres qui sont dans le secteur de la recherche. Ceux-ci ont eu des complications en raison du vent

Toujours selon La Republica, les parents de la disparue demandent aux autorités de ne pas cesser de rechercher leur fille. De même, ils ont indiqué qu'ils ne lésineraient pas sur les moyens pour pouvoir la retrouver vivante.

Côté belge, un enquêteur de la "Cellule personnes disparues" et deux enquêteurs de la police judiciaire fédérale sont partis dimanche et arriveront dans le courant de la journée de lundi. Dans un premier temps, il est prévu qu'ils restent sur place une semaine.

L'objectif est de prendre connaissance des avancées de l'enquête sur place et d'apporter de l'aide si nécessaire. "L'enquête se déroule bien et reste entre les mains de la police péruvienne", souligne An Berger, porte-parole de la police fédérale.

Natacha de Crombrugghe, âgée de 28 ans, est portée disparue depuis le 24 janvier. La jeune femme effectuait un trek au Pérou. Elle avait laissé un sac à dos dans sa chambre d'hôtel à Cabanaconde, avant de partir tôt pour le canyon de Colca.