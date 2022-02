Tempête Franklin : code orange pour la Côte, code jaune dans le reste du pays

Le temps sera très agité et changeant, ce lundi, avec quelques éclaircies et de nombreux champs nuageux, porteurs d'averses localement intenses. Le vent soufflera fort, si bien que des rafales atteindront des valeurs de 80 à 100 km/ h dans l'intérieur du pays, voire jusqu'à 110 km/ h au littoral et même 120 km/h très localement, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Une alerte orange a été émise pour la Côte, a averti le météorologue David Dehenauw, sur Twitter. Tandis que le code jaune est en vigueur pour le reste du pays.

Par ailleurs, des coups de tonnerre et du grésil seront toujours possibles. En Ardenne, ces averses seront parfois hivernales avec des chutes de neige pouvant conduire à une accumulation de quelques cm en Hautes-Fagnes. Les maxima se situeront entre 2 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 10 degrés sur l'ouest du pays.

En fin de journée, les rafales de vent pourront encore pousser jusqu'à 65 km/h, ensuite, le temps deviendra plus calme. Ce soir et cette nuit, la tendance aux averses s'estompera et les éclaircies s'élargiront. En Ardenne, le ciel restera cependant plus nuageux. Les minima varieront de -1 degré sur les hauteurs à 6 degrés en bord de mer.

Mardi, la nébulosité augmentera à partir de l'ouest avec de la pluie, surtout l'après-midi. Les maxima oscilleront entre 6 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 11 degrés en Flandre. Quant au vent, il se renforcera pour devenir assez fort à fort, avec des rafales qui atteindront 60 à 70 km/ h.

Mercredi sonnera l'accalmie, le temps sera sec et plus calme avec de belles périodes ensoleillées. Le thermomètre affichera entre 6 et 11 degrés, sous un vent généralement modéré.