Expo de Dubaï: le commissaire du pavillon belge a été remercié

Le commissaire général belge à l'exposition universelle de Dubaï avait déjà été convoqué il y a plusieurs jours. Son adjoint avait repris entre-temps la coordination du pavillon belge.

La confiance était manifestement rompue, après divers incidents dont le non-respect des règles Covid sur place par le principal intéressé. L'organisation de la visite royale en début de mois n'aurait pas non plus été idéale, avec une liste d'invités lacunaire et communiquée de manière parcellaire ou trop tard. Le Soir évoque aussi un "incident diplomatique dont Bruxelles a été informé par le pays concerné".

Le comité de gestion de BelExpo se réunira vendredi pour désigner un commissaire général intérimaire qui aura pour mission de terminer le mandat à Dubaï, puis d'assurer l'exposition horticole mondiale "Floriade" (aux Pays-Bas, à partir du 14 avril), indique Le Soir.