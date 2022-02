L'IRM émet un avertissement pour des conditions glissantes mercredi matin

D’Anvers à Liège, Eunice a secoué la Belgique: "Malheureusement, la tempête a été à la hauteur de ce qui était prévu et a eu des impacts assez importants sur notre pays"

On a évité le scénario du pire, mais la tempête Eunice a néanmoins enregistré des rafales de vent de plus de 130 km/h. Le pays n’en avait plus connu d’aussi élevées depuis 2001. On déplore un mort, quelques blessés et de nombreux dégâts matériels. Reportage.