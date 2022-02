Météo: temps ensoleillé avant le retour des nuages

La journée de mercredi débutera sous le soleil dans la plupart des régions, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). De la grisaille pourrait éventuellement longer la frontière française. Les nuages grignoteront ensuite le ciel depuis l'ouest, mais le temps restera sec. Les maxima varieront entre 7 et 11°C sous un vent faible puis modéré. L'IRM a néanmoins émis un avertissement jaune pour des conditions glissantes sur tout le territoire avec la formation de plaques de glace localement jusqu'à 11h00.

La nuit prochaine, le ciel sera très nuageux avec éventuellement quelques faibles précipitations par endroits. Les minima se situeront entre 3 et 7°C sous un vent modéré.

Jeudi, il fera d'abord très nuageux. Une zone de pluie atteindra le littoral à la mi-journée et envahira ensuite toutes les régions. De la neige fondante sera possible sur les sommets ardennais. Après le passage de cette zone de pluie, quelques éclaircies feront leur retour en fin d'après-midi sur l'ouest. Le vent, d'abord modéré, deviendra parfois assez fort pendant le passage du front pluvieux. Les rafales pourront temporairement atteindre 60 à 70 km/h. Quant aux maxima, ils se situeront entre 6 et 11°C.