La Défense se déploie dans les centres commerciaux pour recruter 2.500 militaires

Cette campagne se déroulera du 28 février au 31 mars. Au total, 2.500 postes sont vacants pour le personnel militaire cette année. La Défense reconnaît qu'elle est encore trop méconnue des jeunes et veut donc accroître sa visibilité grâce à sa présence dans les centres commerciaux. Elle souhaite mieux informer les potentielles recrues sur les emplois et les possibilités de carrière.

Parmi les 2.500 postes vacants, la Défense recherche 300 officiers, 950 sous-officiers ainsi que 1.250 soldats et marins. Des emplois sont disponibles pour plus de 100 profils différents, pour des postes opérationnels et techniques ou des fonctions de soutien dans la logistique et l'administration.

La Défense avait déjà utilisé des centres d'information "pop-up" au printemps 2020 pour son recrutement. Elle s'était rendue dans les centres commerciaux de la Médiacité de Liège et de Wijnegem. "Cette campagne a connu un franc succès", ajoute l'armée belge. "Avec cette initiative, la Défense espère susciter l'intérêt du public, car en raison de la pénurie de main-d'œuvre sur le marché du travail, il reste important de porter les postes vacants à l'attention du public."