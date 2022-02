Les pharmaciens se réjouissent de pouvoir vacciner : "On atteint des publics confrontés à des difficultés d'accès aux soins"

"Se faire vacciner près de chez soi, chez son pharmacien de référence ? C'est surtout cette facilité qui pourrait être un avantage majeur à l'avenir", souligne Koen Straetmans, le président de l'APB, cité dans un communiqué. "Il est important d'organiser la vaccination le plus près possible du citoyen et d'utiliser au mieux la proximité et la grande accessibilité des prestataires de soins de première ligne."

L'expérience acquise tant en Europe, en Australie, au Canada ou aux États-Unis montre que les pharmaciens qui vaccinent contre le Covid-19 ont un impact positif sur la couverture vaccinale de la population, indique l'APB.

"Le but est d'atteindre davantage de personnes qui ne le seraient pas autrement", explique Koen Straetmans, qui vise une "complémentarité" avec les autres canaux de vaccination.

Jeudi, la Chambre a approuvé le projet de loi visant à autoriser les pharmaciens et pharmaciennes à administrer des vaccins contre le Covid-19.

Concrètement, les pharmaciens qui souhaitent vacciner ont été formés pour administrer les vaccins contre le coronavirus et pour réagir de manière adéquate en cas de réaction allergique grave telle qu'un choc anaphylactique, explique l'APB. La vaccination se fera dans un espace séparé du reste de la pharmacie et les patients auront la possibilité de rester en observation durant 15 minutes après l'injection, comme c'est le cas dans les centres de vaccination.

Via son logiciel, le pharmacien enregistrera la vaccination du patient sur la plateforme fédérale Vaccinnet+, ce qui permettra la création d'un certificat Covid valide pour le citoyen.

La vaccination par les pharmaciens et pharmaciennes pourrait commencer dans le courant du mois de mars, espère l'APB. Des discussions sont menées sur la manière de rémunérer les pharmaciens pour ce service supplémentaire.

Le service sera gratuit pour le citoyen.