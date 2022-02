Les vacances débutent bien: c'est parti pour trois jours de soleil!

Samedi, le soleil percera dès que la brume et les bancs de brouillard givrant seront dissipés. Le temps sera ensoleillé tout le week-end et lundi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Il gèlera encore en début de matinée samedi, la vigilance reste donc de mise quant aux plaques de glace ou de givre. Les températures augmenteront ensuite pour atteindre entre 3 et 9 degrés.

Samedi soir et durant la nuit, le temps sera sec sous un ciel étoilé. Il fera à nouveau froid avec des gelées répandues dans la plupart des régions.

La journée de dimanche sera à nouveau ensoleillée. Les maxima seront compris entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 10 degrés en plaine. Le vent sera modéré de secteur sud-est. Sur les hauteurs, il sera parfois assez fort avec des pointes de 50 km/h.

Lundi, le temps sera encore ensoleillé, même si des champs nuageux arriveront progressivement depuis l'ouest. Il fera sec jusqu'en soirée. Durant la nuit, on prévoit des périodes de pluie.