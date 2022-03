Plus de 8.000 places disponibles en 48h pour les réfugiés ukrainiens en Belgique

Un demi-millier de communes ont déjà répondu présentes à l'appel du Fédéral de recenser le nombre d'hébergements temporaires pour les réfugiés fuyant la guerre en Ukraine, ce qui représente plus de 8.000 places disponibles, 48 heures seulement après le lancement de l'appel, a annoncé mercredi soir le secrétaire d'État à l'Asile Sammy Mahdi. L'appel aux pouvoirs locaux et aux citoyens a été lancé lundi soir via les gouverneurs de province et les médias, sous le nom de #PlaceDispo. Les autorités locales ont relayé l'information par le biais de leurs sites web et des médias sociaux. De nombreux citoyens ont également partagé et répondu à l'appel.

Moins de 48 heures après l'appel, 499 des 581 communes belges ont déjà signalé leur volonté d'aider. Un total de 8.169 places seront à disposition. Il s'agit de places offertes par les autorités locales ainsi que par les citoyens eux-mêmes.

"Ce n'est qu'un début", encourage M. Mahdi (CD&V), cité dans un communiqué. "L'appel est toujours ouvert et les réponses ne cessent d'affluer, c'est vraiment très réconfortant." Le secrétaire d'État souligne qu'il y aura probablement un grand besoin opérationnel d'accompagner les Ukrainiens à leur arrivée en Belgique si des groupes importants de réfugiés arrivent en Belgique.

Comme décidé, le gouvernement fédéral assurera un premier accueil de crise à Bruxelles. Les Ukrainiens y seront enregistrés, recevront des informations et se verront offrir un premier hébergement pour une période limitée. De là, une répartition sera effectuée vers les autorités locales, par exemple dans les bâtiments municipaux, les salles de sport, etc. Les citoyens qui souhaitent faire preuve de solidarité et fournir un abri temporaire dans l'attente d'un lieu de vie permanent peuvent y contribuer. Ensuite, en coopération avec les autorités locales et avec le soutien des Régions et du gouvernement fédéral, les personnes seront guidées vers un logement à plus long terme.