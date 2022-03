Apprendre à conduire avec un moniteur harceleur : des jeunes femmes témoignent

Le mouvement #MeToo a libéré la parole des femmes sur le harcèlement et les violences qu'elles subissent. Culture, enseignement, transports... Aucun secteur n'a été épargné. Nos confrères de Moustique ont récemment consacré un article à celui des auto-écoles. Ils ont interrogé plusieurs femmes qui racontent les mauvaises expériences qu'elles ont subies, enfermées avec un moniteur harceleur dans l'espace clos d'une voiture. Des préjugés sexistes aux attouchements, certaines ont dû faire face à des situations qui les ont conduites à rater leur permis ou à le passer ailleurs.

Jeanne (prénom d'emprunt) a par exemple été confrontée pour ses 4 dernières heures d'auto-école à un moniteur trop tactile. Celui-ci a décidé de lui apprendre à mettre sa ceinture "en serrant bien au niveau de la poitrine et en restant bien attardé du côté des hanches". "Après 26 heures de formation, je pense qu'on sait mettre sa ceinture seule." Finalement, la jeune femme finira par rater son permis et décidera de le passer ailleurs.

Eva, traumatisée, préférera, elle, abandonner momentanément l'idée de passer son permis. Durant ses leçons, le moniteur problématique lui posait énormément de questions sur sa vie. "Il me parlait de ses anciennes élèves et on allait jusque devant chez elles. Ça m'a fait peur qu'il puisse faire pareil avec moi." A plusieurs reprises, il a également pris la main de la jeune femme et lui a touché la cuisse.

Sanctionner les moniteurs

"Il peut arriver que le moniteur touche la main de l'élève pour lui expliquer le mouvement du levier de vitesse. Mais c'est assez rare. Par contre, la main sur la cuisse ou les SMS après les cours, c'est non", détaille à Moustique David Barattucci, vice-président de la Fédération des auto-écoles agréées. Il explique toutefois que ces comportements déplacés sont le fait d'une minorité de moniteurs.

Les victimes, souvent terrifiées, mettent parfois du temps avant de demander à changer de moniteur. Elles craignent en effet de se mettre à dos cette "figure d'autorité". Bien souvent, les victimes hésitent aussi à porter plainte par peur de représailles. Mais "quand on a une plainte réelle, il y a toujours une sanction prise vis-à-vis du moniteur", conclut David Barattucci.

