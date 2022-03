L'intervention est prévue entre 0h30 et 3h30 du matin. Certains paiements électroniques pourraient ne pas être effectués dans les magasins (physiques et en ligne) ainsi que dans les stations-service en Belgique en raison de cette opération de maintenance. Cela concerne Bancontact mais aussi les cartes internationales (Maestro, Mastercard, Mastercard Debit, Visa, Visa Debit, JCB, UPI, Diners et American Express).