Le Covid Safe Ticket, c'est officiellement terminé

Depuis le 15 octobre dernier à Bruxelles et le 1er novembre en Wallonie et en Flandre, le Covid Safe Ticket était imposé dans bon nombre de secteurs tels que les boîtes de nuit, dans l'Horeca, dans les établissements de soins, les événements intérieurs ou extérieurs rassemblant plus de 50 personnes, dans les lieux culturels ou encore dans les centres sportifs.

Mais cette obligation passe aujourd'hui à la trappe. En effet, dés le 7 mars la Belgique passera en code jaune , le niveau le plus bas sur l'échelle corona. Dés lors, une série de nouveaux assouplissements vient d'être actée comme la fin du port du masque et du fameux CST. Il ne sera donc plus nécessaire de présenter votre Covid Safe Ticket à l'entrée d'un restaurant ou de tout autre lieu.

Cela faisait plusieurs semaines que la question du CST était au coeur des débats politiques. Il y a quelques jours, alors que le commissaire corona, Pedro Facon, avait insisté à nouveau sur l'importance de maintenir le CST , la justice wallone avait elle tanché, jugeant le maintien de ce dernier non-justifié. Le 25 février dernier, les autorités avaient également décidé qu'il n'était plus nécessaire d'avoir fait son booster pour conserver son pass sanitaire. Pour rappel, le CST était délivré à toute personne ayant reçu ses doses de vaccin, ayant un certificat de rétablissement ou ayant réalisé un test PCR négatif dans les dernières 48h.