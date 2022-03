La pandémie de Covid-19 a entraîné une augmentation des violences à l'égard des femmes et a eu des conséquences négatives sur les revenus des travailleuses, ressort-il d'une enquête auprès des femmes européennes, commandée par le Parlement européen et publiée vendredi.

Plus de violences, moins de revenus: les femmes ont fortement souffert de la pandémie

Entre le 25 janvier et le 3 mars 2022, 26.741 entretiens auprès de femmes européennes âgées d'au moins 15 ans ont été menés dans les 27 États membres de l'Union européenne, afin d'évaluer l'impact de deux ans de pandémie sur la vie des femmes dans l'UE. L'enquête a été réalisée par Ipsos, sur commande du Parlement européen.

Il en ressort que 77% des répondantes ont estimé que les violences physiques et émotionnelles à l'égard des femmes avaient augmenté dans leur pays avec la crise sanitaire. En Belgique, la proportion atteint 70%.

La pandémie a également eu des conséquences négatives sur les revenus des femmes pour 38% des sondées ainsi que sur leur équilibre entre vies professionnelle et privée (44%). Une femme sur cinq interrogées envisage ou a décidé de réduire de façon permanente le temps consacré au travail rémunéré.

Enfin, les mesures de confinement et de couvre-feu ont eu un impact sur la santé mentale de 41% des répondantes. Une proportion similaire (38%) a souffert des limitations du nombre de personnes qu'elles pouvaient voir. De manière générale, les femmes européennes sondées étaient préoccupées par la disparition d'amis ou de membres de leur famille (44%), anxieuses et stressées (37%) et globalement inquiètes pour leur avenir (33%).

Interrogées sur les thèmes auxquels le Parlement européen devrait s'attaquer en priorité, les répondantes citent la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, ainsi que contre la violence physique et mentale à l'égard des femmes.