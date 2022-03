Les Belges veulent plus que jamais aider les Ukrainiens: "Un élan de solidarité inouï"

Le gouvernement flamand prévoit 1.000 euros par place d'accueil dédiée aux réfugiés ukrainiens pour les entités locales

Le gouvernement flamand prévoit un subside de 1.000 euros par place d'accueil que les villes et communes libéreraient pour des réfugiés ukrainiens, a fait savoir samedi le ministre-président Jan Jambon, et les ministres flamands de l'Intérieur Bart Somers et du Logement Matthias Diependaele.